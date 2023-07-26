انخفاض شديد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي، أمام سلة من العملات، اليوم الأربعاء، عقب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.168٪ إلى 101.130، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.19٪ إلى 1.1074 دولار.

ومنذ قليل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

ولم يقدم بيان ما بعد الاجتماع سوى إشارة غامضة إلى ما سيوجه تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في المستقبل.

وقال البيان “ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية”.