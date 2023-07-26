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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 نقطة.. الكويت تعلن رفع أسعار الفائدة في بنوكها

ارشيفي
ارشيفي

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية كونا قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلا من 4.0% اعتبارا من غد.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أعلن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

 

كانت الأسواق تراقب علامات على أن الارتفاع قد يكون الأخير قبل أن يأخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراحة لمراقبة كيفية تأثير الارتفاعات السابقة على الظروف الاقتصادية.

في حين أشار صانعو السياسة في اجتماع يونيو إلى أن رفع أسعار الفائدة مرتين قادم هذا العام ، فإن الأسواق تقوم بتسعير فرصة أفضل من التعادل بأنه لن يكون هناك المزيد من التحركات هذا العام.

لم يقدم بيان ما بعد الاجتماع سوى إشارة غامضة إلى ما سيوجه تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في المستقبل.

وقال البيان “ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية”.
 

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