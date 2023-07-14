أقل سعر خلال15 شهرا.. الدولار يتراجع مع توقعات بتوقف رفع الفائدة الأمريكية

يحوم سعر الدولار حول أدنى مستوى في 15 شهرًا اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، ويتجه سعر الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2022 بعد بيانات تضخم أميركية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن الفدرالي الأميركي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.



وحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، كشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين زادت على نحو طفيف في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.06% إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرًا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة، وتراجع المؤشر 2.4% هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية أشهر.



وحسب التقرير ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا مقابل الدولار عند 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار.



وانخفضت الكرونة السويدية 0.5% مقابل الدولار عند 10.2560 لتتحرك مبتعدة عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار بلغته أمس الخميس، كما نزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6868 دولار.



وانخفض الين الياباني 0.25% إلى 138.41 مقابل ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ يناير 2023.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية الجمعة في مصر:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.57 جنيه للبيع، و34.46جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.44 جنيه للبيع، و40.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.5 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.