ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل أدنى مستوى في 15 شهرا

انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم في ظل تقييم المستثمرين للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عقب بيانات التضخم هذا الأسبوع.

وانطلق موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من عام 2023 بإعلان بيبسيكو (NASDAQ:PEP) ودلتا إيرلاينز عن نتائجهما.

ضعف التضخم

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو على أساس شهري، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.3%، بعدما ارتفع 0.1% في الشهر السابق.

أما على أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021، من 4% المسجلة في مايو، في أبطأ معدل تضخم منذ مارس عام 2021.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، فإن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت 4.8% على أساس سنوي، و0.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 5% و0.3% على الترتيب.

ورغم ذلك إلا أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين لا يزال أعلى كثيرًا مقارنة مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 0.2%، بعدما انخفض 0.4% في مايو.

أما على أساس سنوي ارتفعت أسعار المنتجين 0.1% بعدما صعدت 1.1% في الشهر السابق، لتسجل القراءة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، يتضح ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في يونيو على أساس شهري، أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد ارتفعت الأسعار 2.4% أقل من التوقعات البالغة 0.2%.

كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب إلى 237 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو، في حين كان من المتوقع وصوله إلى 250 ألفًا.

ووفقًا لأداة "فيد واتش" زادت توقعات الأسواق بتثبيت نطاق السياسة النقدية، ليتراوح بين 5.25% و5.50% خلال اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بعد ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 23:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6890.

الدولار الكندي

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 23:27 بتوقيت جرينتش عند 0.7628.

