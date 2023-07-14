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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

محطة غازتك/ وطنية
محطة غازتك/ وطنية

بدأت أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي في محافظة مرسي مطروح بمدينة العلمين ( غازتك/ وطنية ) في تقديم خدماتها بعد الانتهاء من تشغيل المحطة  التي تقع علي طريق الإسكندرية - مطروح ، مدينة العلمين.

 

ويتوفر حاليا خدمات التموين بالغاز الطبيعي في منطقة الساحل الشمالي والتي تقدمها شركة غازتك من خلال محطة التموين المتنقلة بالغاز الطبيعي في طريق الإسكندرية مطروح بجوار قرية هايدى.

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يأتي ذلك في اطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الجارية لتحقيق الانتشار والاتاحة لخدمات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية مما يعزز من الاقبال علي استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ، بجانب تقديم حلول اقتصادية وغير مكلفة لتوفير الوقود لمستخدمي السيارات في ظل ان سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات( يعادل لتر ) اقل من سعر البنزين ٩٢ اوكتين بنسبة تقدر بنحو ٥٦% ، علاوة علي كونه وقود بديل نظيف تتوسع مصر ودول العالم في استخدامه في مرحلة الانتقال الطاقي   .

وتشهد خدمات تموين وتحويل  السيارات بالغاز الطبيعى تطورات كبيرة علي مدار العامين ونصف الاخيرين من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز والتي نجحت في مضاعفة اعداد المحطات بأكثر من اربع اضعاف عددها في السابق قبل تلك الخطة ، وجار الاستمرار في اضافة محطات جديدة للوصول الي نحو الف محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية .

كما يقدم اكثر من ١٣٠ مركز تحويل خدماته علي مستوي الجمهورية لتحويل السيارات للغاز  الطبيعى ، حيث يمكن تحويل السيارة في فترة زمنية من ساعتين الي اربع ساعات حسب نوعها ، و يمكن الاستفادة من التسهيلات في سداد تكلفة التحويل بالتقسيط ، بخلاف ان الوفر النقظي الذي يتحقق لحائزي السيارات من الفرق بين سعر الغاز و سعر  البنزين والسولار عند التموين يعوض التكلفة التي تم سدادها تدريجيا وفي فترة قصيرة حسب معدل استخدام السيارة .

العلمين الساحل الشمالي مرسى مطروح الغاز الطبيعى السيارات

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