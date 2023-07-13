وزير البترول يصدر قرارا بحركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية

أصدر المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بالشئون المالية ، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني.

شملت الحركة ترقيات البترول التالية أسماؤهم:



خالد صلاح الدين عبد الرحمن، انتدابه للعمل بالوازرة، للإشراف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

‏هشام السيد ‏مساعدا الرئيس الشركة ‏لتكنولوجيا المعلومات شركة بدر الدين

‏أحمد السعيد مساعدا الرئيس الشركة ‏لتكنولوجيا المعلومات شركة غازتك

محمد عادل محمد سعيد مساعدا الرئيس الشركة ‏لتكنولوجيا المعلومات شركة بتروتريد

كما شملت الحركة الأتي: