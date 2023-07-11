توقعات بوصول عملة بتكوين لـ120 ألف دولار في هذا التوقيت

عزز مصرف "ستاندرد تشارترد" توقعاته الصعودية لعملة بتكوين المشفرة، متوقعاً وصول سعرها المستهدف إلى نطاق 120 ألف دولار بحلول نهاية 2024 -ما يقارب 4 أضعاف السعر الحالي– مع تقليص معدني العملة من مبيعات الرمز المشفر بعد تحقيقهم مكاسب متزايدة.

وكتب جيف كندريك من "ستاندرد تشارترد": "زيادة ربحية المعدنين لكل عملة بتكوين مُعدنة يعني أنه بإمكانهم خفض مبيعاتهم الآن مع الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة، إضافة إلى الحد من صافي إمدادات بتكوين، ودفع أسعار العملة المشفرة للارتفاع أكثر".

وتعتبر عملية تعدين بتكوين كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث يستخدم فيها المعدنون أجهزة كمبيوتر قوية للتحقق من صحة بيانات المعاملات على البلوكتشين الخاصة بـ"بتكوين"، واستمرار تشغيل الشبكة والحصول على مكافآت في صورة بعض العملات.

أسعار صاعدة

ويتربح المعدنون من بيع "بتكوين" التي ظفروا بها في السوق. وعندما تكون أسعار بتكوين مرتفعة؛ يتمكنون من تغطية التكاليف ببيع عدد أقل من العملة المشفرة، مع الاحتفاظ بالمزيد في ظل توقعات زيادة الأسعار مستقبلاً.

ولا تعد تنبؤات أسعار بتكوين القوية أمراً جديداً. ومن بين أكثر التوقعات تفاؤلاً تلك الخاصة بكاثي وود، مؤسسة صندوق "أرك إنفستمنت مانجمنت" (Ark Investment Management)، التي تنبأت خلال نوفمبر الماضي بأن "بتكوين" ستبلغ مليون دولار بحلول 2030.

وتوقع "ستاندرد تشارترد" في أبريل الماضي بلوغ "بتكوين" 100 ألف دولار للوحدة الواحدة نهاية السنة المقبلة. ويعتقدون حالياً أن ذلك الرقم ربما يرتفع مع تزايد ربحية المُعدنين وسط تراجع المعروض من "بتكوين" بالسوق، ويتوقعون أن تبلغ 50 ألف دولار بنهاية العام الجاري قبل أن تقفز إلى ما يقدر بـ120 ألف دولار خلال 2024.

وأوضح كندريك: "باع المعدنون 100% من عملات بتكوين الجديدة التي يمتلكونها في ظل ارتفاع الأسعار مؤخراً، لكن مع بلوغ سعر 50 ألف دولار أميركي نعتقد أنهم سيبيعون من 20% إلى 30%".

وما يفاقم الضغوط أكثر على صعيد العرض هو عملية "التنصيف" المنتظر حدوثها خلال 2024، وهو حدث مبرمج مسبقاً بالشبكة سيحد من المعروض من مكافآت "بتكوين" المتاحة للمعدنين، بحيث تنخفض من 900 قطعة يومياً إلى 450 قطعة تقريباً. ويجري ذلك كل 4 أعوام، بحيث تبقي "بتكوين" أقل من حدها الأقصى البالغ 21 مليون رمز مشفر.

العملات المشفرة

30 ألف دولار

وبلغ سعر بتكوين -أكبر عملة عالمية مشفرة- في التداولات 30309 دولاراً في تمام الساعة 1:40 مساء بتوقيت نيويورك، وناهزت مكاسبها منذ بداية العام 83%، لكنها ما تزال أقل بكثير من أعلى سعر قياسي بلغته بنحو 69 ألف دولار تقريباً، والذي سجلته في نوفمبر 2021.

تزامنت قفزة بتكوين الأخيرة مع تقديم طلبات تأسيس صناديق "بتكوين" متداولة في البورصة في الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها طلب من شركة "بلاك روك" صاحبة السجل المثالي في الحصول على موافقات تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.