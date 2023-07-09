أستراليا تسعى لإنجاز صفقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي| تفاصيل

نشرت وكالة بلومبرج الشرق، تقريرا حول سعي أستراليا لإنجاز صفقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يسافر وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، إلى بروكسل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الأسترالية؛ من المتوقع إجراء فاريل -وهو عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي أيضا- محادثات سابقة لاجتماع وزراء التجارة حول الاتفاقية، كما سيلتقي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للتجارة، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، يانوش فويتشوفسكي.

وأوضح فاريل في البيان: أنه "من المهم التوصل إلى صفقة تجارية بين الشركاء ذوي المصالح المشتركة بينما تتزايد الشكوك الجيوسياسية، ما تزال المفاوضات تواجه صعوبات، ووصلت إلى مرحلة يتوجب علينا فيها مراعاة المصلحة الوطنية لأستراليا".

وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي؛ حل الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لأستراليا في عام 2022، حيث استحوذ على 61.6 مليار دولار، أو 8.4% من إجمالي التجارة.

وفي بيان صحفي منفصل، قالت الحكومة الأسترالية إن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، يعتزم هو الآخر زيارة أوروبا خلال الأسبوع المقبل، متوجهاً إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس غدا الإثنين، قبل السفر إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة قادة الناتو.