ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين في يونيو الماضي

أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.193 تريليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار أمريكي المسجل في الشهر الأسبق.

وبحسب بيان الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، فقد عزت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن الهيئة، أن مؤشر الدولار الأمريكي شهد هبوطا في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أوقية في نهاية يونيو المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أوقية المسجل في نهاية مايو الماضي.