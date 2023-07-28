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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات لاتتخيلها لقشر التنين الشوكي

صدى البلد

التين الشوكي هي فاكهة الفقراء ولكن اصبح ارتفاع سعره بشكل كبير الفترة الأخيرة .

اما عن التين الشوكي وقشر التين الشوكي ففيه اعجاز  علاجي في نواحي متعددة وبالنسبة للتين الشوكي 


يعالج بصفة جزئية ويساعد في علاج العديد من الأمراض ويقي منها أهمها تصلب الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية والتهابات المفاصل والوقاية من السرطان بصفة عامة لانه مليء بمضادات الأكسدة وايضا وسرطان القولون بصفة خاصة. وفاكهة طيبة لمرضى السكر وغني جدا بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية وفقال healthcare 

اما عن قشر التين الشوكي فهو مفيد للجلد ويمنع تساقط الشعر ويستخدم في صناعة المكياج والشامبو والصابون الطبي. 

تحتوي القشرة على عصارة وبعض المواد الرطبة.


كما يحتوي على عناصر أخري تدخل في صناعة مستحضرات التجميل.

 

 

 

التين الشوكي مستحضرات التجميل منع تساقط الشعر سرطان القولون تساقط الشعر التهابات المفاصل

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