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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين نجلة ممدوح وافي ضيفة "واحد من الناس" .. الأحد

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، تحل الفنانة الشابة ياسمين وافي نجلة الفنانة ممدوح وافي ضيفة على الإعلامي د. عمرو الليثي، و تكشف أسرار وكواليس شخصية أم ليث التى قدمتها فى مسلسل "موضوع عائلي" ولاقت ردود فعل ممتازة من المشاهدين والنقاد.

كما تتحدث عن بدايتها الفنية كمخرج منفذ فى المسرح ، و أول عمل تليفزيونى لها كممثلة بمسلسل "إلا أنا " ، كما تكشف كواليس دورها مع الفنانة منى زكى بمسلسل "لعبة نيوتن" و دورها بمسلسل "فاتن امل حربى " .

كما تتحدث ياسمين  وافي عن حياتها العائلية وذكرياتها مع والدها الفنان ممدوح وافى ودوره فى ثقل موهبتها الفنية من الصغر ، و تكشف عن أسرار صداقة والدها مع الفنان احمد زكى و إصابته بمرض السرطان بعد إصابة أحمد زكى بالسرطان ، و طلب أحمد زكي منه شراء مقبرة ويدفنا فيها معا.
حلت الفنانة ياسمين ممدوح وافي، المعروفة مؤخرا بشخصية "أم ليث"، التي حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "موضوع عائلي"، ضيفة على الإعلامية زهرة رامي في برنامج سيبها دايرة، عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

 

وقالت ياسمين وافي، إنها سعيدة بردود الفعل الإيجابية على مشاركتها في مسلسل "موضوع عائلي"، موضحة أنها عانت جدا مع "أم ليث"، بسبب اللهجات المختلفة التي تحدثت بها، والنقلات الكرتونية للشخصية. 

 

وأشارت ياسمين وافي إلى أن الفنان محمد القس الذي قدم شخصية غازي شقيقها في المسلسل ساعدها كثيرا على التأقلم، لكن التجربة كانت صعبة على قدر كونها ممتعة، موضحة أن فكرة ميكس اللهجات كانت فكرة المخرج أحمد الجندي. 

 

ودافعت ياسمين ممدوح وافي عن نفسها قائلة، إنها عملت 14 عاما على المسرح، وقدمت أعمالا عديدة، ولم تستغل اسم والدها للحصول على أدوار هامة، مضيفة: "أنا مش أبناء عاملين ولا اشتغلت بالواسطة".

 

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