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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا دور الصحافة في تعزيز الوعي بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبني إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود محليًّا وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.

ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الاكبر نقيب الصحفيين خالد البلشي

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