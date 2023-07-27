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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلى منذ 2008 .. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 3.75% ، بما يتماشى مع التوقعات.

ويعتبر رفع البنك المركزي الأوروبي الرفع الـ 9 على التوالي حتي وصل مستوي رفع أسعار الفائدة في أوروبا إلى أعلي مستوي له منذ أكتوبر عام 2008 عند 4.25%.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪.

كما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه لا يزال الطريق طويلا لإعادة التضخم إلى 2%، مضيفا أن تقليص التضخم بحاجة لنمو محدود وارتياح في ظروف السوق.

وأشار باول إلى أن سيتطلب الأمر وقتا حتى يظهر الأثر الكامل لزيادات الفائدة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ترى تأثير تشديد السياسة النقدية على بعض القطاعات.

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