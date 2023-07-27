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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في الذهب والدولار.. ماذا يعني قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية؟

رفع الفائدة الأمريكية
رفع الفائدة الأمريكية

يعتبر قرار الفيدرال الأمريكي برفع سعر الفائدة أمرًا يثير المخاوف لدى المواطنين، إذ يرتبط بشكل مباشر بالأسعار والتضخم.. فما تأثير القرار الأمريكي؟

وفقاً لبيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، فإنها ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية، مع ترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي في يونيو 2023 لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تتراوح بين 5 و5.25%.

وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر وولر- Christopher Waller»، إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع سبتمبر المقبل في حال انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة معقولة قبل الاجتماع.

ما تأثير رفع سعر الفائدة؟

التحليلات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن تغيير الفائدة لا يؤثر على الأسعار بشكل مباشر، إذ يأتي تحديد سعر الفائدة في شكل رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس.

وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار يمثل مؤشرًا للارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لتستطيع استهداف التضخم وكبح جماحه.

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ويأتي رفع سعر الفائدة الأمريكية في إطار محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، ويساعد أسعار الفائدة المرتفعة في مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض والإنفاق أقل، وفقًا لتصريحات سابقة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تأثير رفع الفائدة على الدولار والذهب

تشهد العلاقة بين حركة الذهب والدولار عكسية بعد رفع أسعار الفائدة، ويمكن أن يتسبب رفع سعر الفائدة في انخفاض أسعار الذهب، إذ يلجأ الأشخاص تلقائيا لبيع الذهب بمجرد حصولهم على نسب فائدة أعلى وقيمة دولارية مرتفعة، وهو ما يجعل الذهب في موقف بيعي.

بالإضافة إلى التأثير على الأسعار والتضخم والعلاقة المعاكسة مع حركة الذهب، يمكن أن يتسبب رفع سعر الفائدة في العديد من الآثار الأخرى على الاقتصاد والأسواق المالية، ومن هذه الآثار:

1. تأثير على النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على النمو الاقتصادي، إذ يزيد تكلفة الاقتراض ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويؤثر على الوظائف والدخل.

2. تأثير على الأسواق المالية: يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على الأسهم والأسواق المالية، إذ يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية مقارنة بالاستثمار في السندات والمدخرات، وبالتالي يقلل من قيمة الأسهم ويؤثر على الأسعار.

3. تأثير على سعر صرف العملات: يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على سعر صرف العملات، إذ يجعل العملة المرتبطة بسعر الفائدة الأعلى أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها مقابل العملات الأخرى.

4. تأثير على الديون والاستدانة: يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على الديون والاستدانة، إذ يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون ويزيد من الصعوبة في إعادة الديون.

5. تأثير على الاستثمارات العقارية: يمكن أن يؤثر رفع سعر الفائدة على الاستثمارات العقارية، إذ يجعل التمويل العقاري أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات وانخفاض الأسعار.

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