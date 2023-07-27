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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب السودان يتلقى الضوء الأخضر من الاتحاد الأفريقي لإجراء أول انتخابات في البلاد

جنوب السودان يتلقى
جنوب السودان يتلقى الضوء الأخضر من الاتحاد الأفريقي

أعلنت الرئاسة في جنوب السودان، اليوم الخميس أنها تلقت الضوء الأخضر من الاتحاد الأفريقي لإجراء أول انتخابات عامة في تاريخ البلد المستقل حديثا، خلال العام المقبل 2024.

وذكرت وكالة "فانا" الإثيوبية، أن مكتب رئيس جنوب السودان، كشف أن سفير جوبا لدى إثيوبيا وجيبوتي والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وإيجاد ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا جيمس بيتيا مورجان، عن ذلك أثناء إطلاع الرئيس ميارديت سلفا كير على الشؤون الإقليمية الحالية خلال لقاء عقد اليوم الخميس بالعاصمة جوبا.

وأوضح مورجان، أنه "إذا أعطت الهيئة القارية الضوء الأخضر، فيجب أن تكون البلاد جاهزة للانتخابات"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي مستعد ويسعده أن يرى أن جنوب السودان يجري انتخاباته الأولى بعد حصوله على الاستقلال قبل 12 عامًا.

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وتعهد رئيس جنوب السودان، في يوليو الجاري بإجراء الانتخابات التي أرجئت إلى العام المقبل كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.

ومنذ استقلال جنوب السودان، عن السودان في 2011 ويتولى سلفاكير الرئاسة.

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