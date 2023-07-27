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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية بقرية إسحاقة |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية إسحاقة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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جاءت هذه القافلة تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.


يأتي ذلك فى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي بإشراف الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور السيد فرج بكلية الاداب، والدكتور فيصل متولي بكلية الآداب، والدكتور الدسوقي ناصف، بكلية الطب البيطري، والدكتور هناء عون، بكلية التربية النوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيراً من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 2082 حالة من أبناء قرية إسحاقة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، وجرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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