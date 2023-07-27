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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء خصومة بين عائلتي الفقي والبنودي بالصف في الجيزة |شاهد

إنهاء خصومة بين عائلتين
إنهاء خصومة بين عائلتين بالصف

أنهت الجهات الأمنية بمركز شرطة الصف بجنوب الجيزة، خصومة بين عائلتي البنودي والفقي بقرية نزلة سلام بدائرة المركز، بعد نشوب مشاجرة بين أسرتين من العائلتين قبل عيد الأضحى أودت لإصابات من الطرفين نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة .


وتدخل أهل العرف من القرية بمساعدة الجهات الأمنية بقسم شرطة الصف بقيادة المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف، والعقيد محمد أبو القاسم، مفتش مباحث الشرق، وقد وقعت العائلتان على مشارطة تحكيم للجلوس في جلسة عرفية للفصل بينهما فيما حدث، وقد تم تحديدها بديوان الشيخ رضا محمد محمود سلام والإعلامي وليد سلام بالقرية.


وانعقدت الجلسة بحضور الجهات الأمنية وبحضور ثلاثة محكمين عرفيين وهم الإعلامي محسن داود، والمستشار رجب عواد، والشيخ طلعت أبو عوصة، وتم سماع الحجج من الطرفين، ثم إصدار حكم الجلسة العرفية على أحد الأطراف  وارتضى الطرفان بحكم الجلسة .


وفي آخر الجلسة قام الإعلامي محسن داود، بتلاوة القسم وقام طرفي الخصومة بتلاوة القسم خلفه على التصالح والتراضي فيما بينهم، ثم قام طرفي المشكلة بزيارة بيوت بعضهم البعض بعد الجلسة لإتمام مراسم التصالح فيما بينهم .

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