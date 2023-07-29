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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب هيونداي ألنترا HD موديل 2024 بهذا السعر.. صور

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

طرحت شركة هيونداي النسخة النترا HD المجمعة محليًا في مصر تحت موديلات 2024، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، حيث تنتمي عبر فئة السيدان، مع وجود حزمة التجهيزات تتضمن 4 فئات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض اهم مواصفاتها الفنية

هيونداي النترا HD موديل 2024

المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

 

تحتوي هيونداي النترا HD موديل 2024 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بالاضافة إلى نظام الغلق المركزي للابواب، وزجاج كهربائي التحكم، إلى جانب تجهيزات اخرى تتضمن عدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، وفرامل ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

هيونداي النترا HD موديل 2024

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي" مكون من 4 نقلات، مع محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ180 كم/س.

هيونداي النترا HD موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة بالسوق المصري للسيارة هيونداي النترا HD بعد تقديم موديلات 2024

 

اول فئة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 665 الف جنيه.

ثانية فئة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 675 الف جنيه.

ثالثة فئة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 690 الف جنيه.

رابع فئة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 700 الف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024
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