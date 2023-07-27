يقترب من زد.. مهاجم النادي الأهلي يودع الجماهير برسالة مؤثرة

وجه شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة وداع لـ جماهير ولاعبي وإدارة القلعة الحمراء، بعد انتهاء تعاقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال شادي حسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليوم انتهى تعاقدي مع النادي الأهلي كلاعب لكن أکید علاقتي کمشجع ومحب للنادي مستمرة للأبد، أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الدعم الدائم لشخصي وللمجموعة، وكل اللاعبين الرجال على الإخلاص والجهد طوال السنة التي تُرجمت بخمس بطولات".

وأكمل شادي حسين: "أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم على الحب والدعم الذي رأيته طوال السنة مهما تحدثت لن أوفي حقكم ، بالتوفيق لنادينا الحبيب الفترة المقبلة، ودائمًا على منصات التتويج".

وخرج شادي حسين من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية ليقترب المهاجم من الإنضمام لنادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز .

ويفاوض نادي زد عدد من لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعد تبقي رتوش أخيره قبل الإعلان رسميا عن انضمام شادي حسين مهاجم الأهلي وسيراميكا كليوباترا سابقا .