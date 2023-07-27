الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا في زابوريجيا

أفادت كل من المصادر الروسية والأوكرانية عن قتال عنيف على طول الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا، حيث تكثف القوات الأوكرانية جهودها لاختراق الدفاعات الروسية.

في وقت متأخر من اليوم الخميس، ظهر مقطع فيديو لوحدة أوكرانية تدعي أنها في قرية ستارومايورسك، وهي هدف لعدة أسابيع، وتقع شرق مدينة زابوريجيا.

ونشرت مجموعة من الجنود مقطع الفيديو، وقال أحدهم إن المقاتلين الأوكرانيين “أنجزوا المهمة وحرروا القرية”.

الجيش الأوكراني

أعيد نشر الفيديو على حساب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على “تليجرام”، مع التسمية التوضيحية: “جنوبنا! شبابنا!”.

في وقت سابق من اليوم، اعترف قائد كتيبة مدعومة من روسيا من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بفقدان قرية ستارومايورسك.

وقال القائد ألكسندر خوداكوفسكي، إن قوات كييف استولت على القرية بشكل منهجي على مدار عدة أيام، “وطردت الأفراد من ملاجئهم وحولتهم إلى أكوام من الطوب المكسور”.