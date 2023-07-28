اليوم .. ترافيس سكوت يطرح ألبومه الجديد UTOPIA رغم إلغاء حفل الأهرامات

يستعد الرابر الأمريكي ترافيس سكوت لطرح ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله.

في الوقت نفسه كشف ترافيس سكوت في تغريدة له أمس، عن نيته لاستكمال خطة إقامة حفله في الأهرامات في موعد آخر بعد إلغاء حفل اليوم، لأسباب لوجستية، كما كشف عن تحضيره لأربعة حفلات مختلفة قريبا.

وكان قد علق الفنان مصطفى كامل، علي إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وقال الفنان مصطفى كامل :"الحمدلله رب العالمين (انتصار الحق والحفاظ علي القيم والعادات والتقاليد،لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا علي التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري".

وتابع:"قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيره على عاداتنا وتقاليدنا. أستمعت وشاهدت كل الڤيديوهات الموثقه علي مواقع التواصل الإجتماعي. وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة واصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف. والمعروف هويتها وإنتماءاتها غير المستحبة والمكروهة عند العبد وعند الرب".