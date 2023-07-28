عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مشاكل وأعطال بطارية السيارة وطرق الحفاظ عليها

صدى البلد

تعتبر البطارية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية.

كما تعد بطارية السيارة واحدة من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة، وتعتبر مسئولة عن عدة وظائف أبرزها القدرة على تشغيل المحرك، وبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، وهي عبارة عن جهاز كهروكيميائي يعمل على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.

 

وتختلف أحجام البطارية في مختلف السيارات، ويرجع ذلك الى حجم ومواصفات السيارة.

مشاكل وأعطال بطارية السيارة وطرق الحفاظ عليها

أعراض تلف بطارية السيارة

تمتلك بطارية السيارة عمراً افتراضيا يختلف حسب نوعها وحجمها، وقد يؤدي سوء الاستخدام أو الظروف التشغيلية الخاصة بالسيارة الى قصر عمرها وتلفها بشكل أسرع، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب التوجه الى الكهربائي للتأكد من سلامة بطارية سيارتك، أو القيام بفحصها بنفسك.

  • انتفاخ البطارية او حدوث تغييرات في شكلها من الأعلى أو من الجانب.
  • ظهور صدأ على وصلات البطارية
  • صعوبة تشغيل السيارة المتكرر
  • عدم استقرار كهرباء السيارة، وظهور مشاكل في الشحن

 

إطالة عمر البطارية الافتراضي

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات ويرجع ذلك الى طريقة الاستعمال، حيث يطيل الاستخدام الجيد والصيانة الدورية العمر الافتراضي للسيارة، ومن أهم وسائل إطالة عمر السيارة الافتراضي:

تنظيف أصابع البطارية دائما من الصدأ الذي يتكون فوق أقطابها.

فحص الماء المقطر داخل البطارية من وقت لآخر.

فحص الدينمو بفترة دورية والتأكد من الشحن الجيد لبطارية السيارة

فك أقطاب بطارية السيارة عند عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة

عدم تشغيل أجهزة السيارة الداخلية في حالة إيقاف المحرك

بطارية بطارية السيارة الدينمو الكهربائية السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

قرار عاجل بشأن التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

موضوعات متعلقة

أستون مارتن تقدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة للطرازات الأساسية

استمرار اشتعال سفينة تحمل 2857 سيارة متجهة إلى مصر قرب هولندا.. فيديو

أحدث سعر لـ فيات سينا في سوق المستعمل

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه

سعر أرخص سيارات هيونداي موديل 2024 في مصر

أحدث سعر لـ فولكس فاجن بولو في سوق المستعمل

أخبار السيارات| مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر.. 5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 700 ألف جنيه

سعر فورد إيدج الجديدة في الإمارات.. صور

ترشيحاتنا

مصادر أمنية إسرائيلية تحذر من رفض الخدمة في سلاح الجو

رئيس نادي برشلونة: مازال الباب مفتوحا أمام ميسي للعودة في أي وقت

الدولار مقابل الجنيه.. وكالة دولية تزف بشرى قبل اجتماع البنك المركزي المصري

يوليو 2023 الأشد حرارة في التاريخ.. لماذا تزداد الحرارة سوءا؟

«100 يوم صحة».. تقديم 417 ألفا و405 خدمات لـ المواطنين بالمحافظات

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من أمريكا ورفع الفائدة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسين الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ