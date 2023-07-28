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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج حمو النيل في المنزل.. 3 خطوات

علاج حمو النيل في
علاج حمو النيل في المنزل 

لا يصيب حمو النيل، الذي يُعرف أيضًا باسم الدُّخنية الرضَّع فقط. بل يصيب البالغين أيضًا، وخاصة في الأجواء الحارة والرطبة.

 

علاج حمو النيل في المنزل 

 

كما يحدث الطفح الجلدي الحراري عندما يُحبس العرق في الجلد، ويمكن أن تتراوح أعراضه من البثور الصغيرة إلى الكتل العميقة الملتهبة. 

 

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وتصاحب بعض أنواع الطفح الجلدي الحراري حكَّة شديدة، ويمكن علاج حمو النيل في المنزل بالبعد عن بعض العادات، وتشمل ما يلي:

_ الضغط بقطعة قماش باردة على جلدك، أو الاستحمام أو الاغتسال بماء بارد. وقد يكون من المفيد أن تدع الهواء يجفف جلدك.

 

علاج حمو النيل في المنزل 

 

_ تجنب استخدام مرطبات البشرة الدهنية أو الزيتية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الواقية من الشمس والمنتجات الأخرى التي يمكن أن تسد المسام بدرجة أكبر.

_ استخدام مرطبًات للبشرة يحتوي على دهن الصوف، الذي يساعد على منع انسداد قنوات العرق.

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