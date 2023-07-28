ثورة 23 يوليو بعيون شباب المبدعين: غيرت حياة السواد الأعظم من المصريين

نظم المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب" بمناسبة مرور 71 عاما على ثورة 23 يوليو 1952 ومرور 5 أعوام على تأسيس حركة ناصر الشبابية.

فى البداية أكد حسن غزالي رئيس مكتب الشباب الأفريقى، أنه سعيد بأنه شارك فى تشكيل ولو جزء صغير فى وعى شباب حركة ناصر، كما أكد على سعادته لوجوده فى المجلس الأعلى للثقافة المكان الذى تم تأسيسه بعد ثورة يوليو.

وقال إن والده كان فلاح أتى للقاهرة، وجاءت ثورة يوليو واستطاعت أن تجعل والده يتمم تعليمه ويحصل على درجة الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أنه يدين بالولاء لثورة يوليو بل وينحاز لها اجتماعيا وثقافيا، مؤكدا أن

ثورة يوليو قد غيرت حياة السواد الأعظم من المصريين، وبالطبع يوجد بعض المصريين تضرروا من تلك الثورة لكن وطنيتهم جعلتهم ينحازوا لها، وذكر أبيات لشاعر العامية فؤاد حداد ترسخ لهذا المعني.

وتحدث الدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، عن ثورة يوليو من منظور نقدى، وأكد أن كل شئ فى الحياة له مميزات وعيوب، ولا أحد يمتلك الحقيقة كاملة، وقد يكون هناك تهوين لبعض الإيجابيات وتهويل لبعض السلبيات، كما أن هناك ما نقل زائفا أو مغلوطا عن الثورة، مضيفا أن التفكير الناقد يعتمد على أدوات تجعلنا نقترب من الحقيقة.

وأوضح أن ثورة ٢٣ يوليو لها مقدمات وارهاصات، قام بسببها مجموعة من الضباط الأحرار الذين لا نعرف عددهم بالتحديد، وهناك مجموعة من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية جعلت هؤلاء الضباط الشباب يقوموا بالثورة.

وقال إن من أهم إنجازات الثورة تأميم قناة السويس ثم جلاء المستعمر عن مصر، ثم بدأنا بعد ذلك فى مرحلة تقود فيها مصر حركة تحرر فى باقى الدول الافريقية.

وتحدث محمد عبد الكريم - الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، عن ثورة يوليو فى عيون افريقية، وقال إن الرئيس جمال عبد الناصر كان أصغر القادة الأفارقة سنا، ورغم ذلك كان شخصية ملهمة وبارزة، وكان له حضور كبير، مضيفا أنه لا يميل لفكرة أن المؤرخ يكون حكم لان هناك تحيزات ولو بنسبة ضئيلة.



وقال إنه من الطبيعى أن ننحاز لثورة يوليو، وأكد أن الثورة كان لها جذور ولم تخلق من عدم، وهي الوحيدة فى إفريقيا التى حققت راسمالية الدولة بمفهوم سليم، وظلت المؤسسات التى دعمتها قائمة حتى الآن، كذلك أكد أن الرؤية الدولية تقدم تقييم ايجابي لثورة يوليو ربما أكثر من الرؤية المحلية.

وتحدث مصطفى الجعفري، معيد التاريخ الحديث والمعاصر عن ثورة يوليو وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، والقيمة المضافة لثورة يوليو، من وجهة نظر المناصرين لها.

وقال يكفى أن جمال عبد الناصر أول رئيس جمهورية فى مصر من أبناء الشعب المصرى.



ثم تحدث المستشار حسام الدين علام - عضو هيئة قضايا الدولة عن الدبلوماسية وتمكين الشباب، وتحدث عن منحة ناصر للقيادة الدولية نموذجا، كذلك تحدث عن ممارسة الدبلوماسية و تطور مفهومها وممارسة العلاقات الدولية، ومفهوم الدبلوماسية العامة، وأشار إلي كيفية النهوض بهذه التجربة لتكون أداة فاعلة لتقوية القوة الناعمة للدولة المصرية

ثم قام بإلقاء أبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي.

وتحدثت رجاء مجدي إسماعيل السيد- مدرس بكليه الصيدلة جامعة الأهرام الكندية عن أهداف التنمية المستدامة، موكده أنها تتطابق مع أهداف ثورة ٢٣ يوليو التعليم، الصحة، الفقر، المساواة، السلام والعدل.

وتناولت بالحديث منحة ناصر للقيادة الدولية وكيف أنها أثرت عليها بشكل شخصى، سواء فى المحاضرات أو في لقاء القيادات الوطنية وأيضا زيارة أماكن هامة مثل البرلمان، وأكاديمية الشرطة، ومتحف جمال عبد الناصر.