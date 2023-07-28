رئيس نادي برشلونة: مازال الباب مفتوحا أمام ميسي للعودة في أي وقت

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تفاصيل الأيام الأخيرة في قرار ميسي باللعب لفريق ميامي الأمريكي بدلا من العودة الي برشلونة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان .

وأكد لابورتا في تصريحات صحفية أن ميسي خاض تجربة مليئة بالضغوط في باريس سان جيرمان وكان يرغب في تقليل تلك الضغوط وبالتالي فإن عودته الي برشلونة ستمثل ضغط كبير عليه لأنه بمثابة عودة البطل

وأوضح لابورتا : والد ميسي أخبرني أنه يرغب في مكان لايشعر فيه بالضغط خصوصا بعد تجربة باريس ولكن مازال الباب مفتوحا أمام ميسي للعودة في أي وقت

وأوضح : رؤية ميسي بقميص إنتر ميامي غريب للغاية يمنحك شعورغريب لا تدركه أري أن الجماهير مازالوا ينظرون الي ميسي ببرشلونة بعد أن كان معنا منذ أن كان طفلا

وأردف : ميسي كان قريبا من برشلونة وكان علينا إدارة الوضع المالي بالشكل الصحيح استعدادا لعودته واحتجنا لوقت لتحقيق ذلك وبالفعل حصلنا علي موافقة من الليجا يسمح لنا بضمه لكن قراره في النهاية هو الرحيل

وأشار الي أن الدوري الأمريكي جديد بالنسبة لميسي وبالتالي فإنه قادر علي تحسين أداءه والمساعدة في التطوير فيه كدوري .

