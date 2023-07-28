عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

أخطاء يجب الحذر منها
أخطاء يجب الحذر منها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة

هناك بعض الأخطاء التي لا يجب أن نرتكبها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية، وذلك حتى لا يتسبب في إصابتهم بمشاكل صحية، ومضاعفات.

 

أخطاء يجب الحذر منها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية

 

ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية للأطفال في التعرض لمشاكل صحية، ووعكة صحية، فيجب عند الشعور بأن الطفل ارتفعت درجة حرارة جسمه طلب المساعدة الطبية الطارئة. 

 

بطرق مختلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمندر ؟.. مفاجأة غير متوقعة  

 

ويجب على المحيطين بالطفل في هذه الحالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتبريد حرارة الجسم حتى وصول المساعدة الطارئة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

وينصح بأن يمتنع الطفل عن شرب أي سوائل بخلاف الماء حتى وصول المساعدة الطبية، وإذا لاحظت مؤشرات توعك صحي مرتبط بالحرارة، فيجب الإسراع بخفض درجة حرارة جسم الطفل واتباع سبل الوقاية من تفاقم الحالة. 

 

 

وفي الحالات الطارئة الخفيفة الناجمة عن التعرض لمشاكل صحية بسبب التعرض لدرجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس، فقد يشعر الطفل بالتقلصات المؤلمة أو الإعياء الناتج عن الحر.

 

أخطاء يجب الحذر منها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية

 

الخطوات التي يجب ألا نفعلها مع الأطفال عند لدرجات الحرارة العالية، تشمل ما يلي:

_ عدم تعريض الأطفال الذين لم يتجاوزوا الستة أشهر لأشعة الشمس؛ لأن بشرتهم لا تزال حساسة وتفتقر للميلانين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس.

_ تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، أي ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والثالثة بعد الظهر.

_ تجنب خروج الأطفال خاصًة الرضع في اليوم الذي تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعًا.

_ ابقي الأطفال في الأماكن التي تتمتع بالظل بعيدًا عن أشعة الشمس، نظرًا لأن ذلك يحمي بشرتهم من الآثار الجانبية للكلف وحروق الشمس والأضرار الأخرى لأشعة الشمس.

_ الحرص على أن يرتدي الأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة على أن تكون من القطن؛ لتمتص العرق فضلًا عن ارتداء القبعة، لحماية الرأس والجلد عمومًا من أضرار أشعة الشمس.

_ يجب الاهتمام بوضع واقي شمسي على بشرة الأطفال، والتأكد من أنه يحميه جيدا من الأشعة فوق البنفسجية.

_ إعطاء الأطفال السوائل بانتظام، للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

_ تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والكافيين؛ لأنها تزيد من فرص جفاف الجسم لدى الأطفال.

_ تجنب استخدام حمالة الأطفال، لأنها تقيد تدفق الهواء إليهم ما يزيد معاناتهم في درجات الحرارة المرتفعة.

_ يمكن استخدام مظلة كبيرة لعربة الأطفال المكشوفة، لأنها تحمي الطفل من أشعة الشمس.

_ تجنب ترك الطفل أو الرضيع في السيارة بمفردهم، خاصًة إذا كانت تتعرض لأشعة الشمس الساطعة.

_ عند ممارسة التمارين الرياضية، شرب من كوبين إلى 3 أكواب من الماء كل ساعة.

_ حذارِ من الجفاف، وإذا كان سن الطفل أقل من ستة أشهر ويتغذى على حليب أمه فحسب، فقد يحتاج إلى المزيد من حليب أمه.

_  أما إذا كان يستخدم الرضّاعة، يمكنك أن تقدم له ماء باردا في أثناء موجة الحر، وابتداء من سن 12 شهرا، يمكن للأطفال شرب عصائر الفاكهة والخضروات لتجنب الجفاف.

_ يستحسن أيضا تحميم الطفل عدة مرات في اليوم وغمر جسمه بالماء لتنخفض درجة حرارة جسمه.

_ تأكد من الحفاظ على درجة حرارة غرفة الطفل بأن لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

الحرارة درجات الحرارة الاطفال ارتفاع درجات الحرارة اشعة الشمس مروحة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

موضوعات متعلقة

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

لو بتعاني من نقص الأملاح في الدم.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمندر ؟.. مفاجأة غير متوقعة  

8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

سبب غير متوقع وراء خسارة مريض السكري للوزن بصورة كبيرة.. تعرف على الحل

6 خطوات تساعدك في علاج ضربة الشمس للأطفال 

فطورك من الحلويات الأمريكية.. طريقة سهلة لعمل كيكة الزبدة

نشرة المرأة والصحة: رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة.. بسمة بوسيل بــ لوك جديد على إنستجرام.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

ترشيحاتنا

132 مصريا.. التمثيل العمالي بالسعودية: كشوف بأسماء الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

خناقة قبل الفرح.. تفاصيل مشاجرة معتز التوني مع شاب داخل فندق شهير

بعثة الزمالك يؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالطائف

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ