احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

هناك بعض الأخطاء التي لا يجب أن نرتكبها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية، وذلك حتى لا يتسبب في إصابتهم بمشاكل صحية، ومضاعفات.

أخطاء يجب الحذر منها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية

ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية للأطفال في التعرض لمشاكل صحية، ووعكة صحية، فيجب عند الشعور بأن الطفل ارتفعت درجة حرارة جسمه طلب المساعدة الطبية الطارئة.

ويجب على المحيطين بالطفل في هذه الحالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتبريد حرارة الجسم حتى وصول المساعدة الطارئة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وينصح بأن يمتنع الطفل عن شرب أي سوائل بخلاف الماء حتى وصول المساعدة الطبية، وإذا لاحظت مؤشرات توعك صحي مرتبط بالحرارة، فيجب الإسراع بخفض درجة حرارة جسم الطفل واتباع سبل الوقاية من تفاقم الحالة.

وفي الحالات الطارئة الخفيفة الناجمة عن التعرض لمشاكل صحية بسبب التعرض لدرجات الحرارة العالية أو أشعة الشمس، فقد يشعر الطفل بالتقلصات المؤلمة أو الإعياء الناتج عن الحر.

أخطاء يجب الحذر منها عند التعامل مع الأطفال في درجات الحرارة العالية

الخطوات التي يجب ألا نفعلها مع الأطفال عند لدرجات الحرارة العالية، تشمل ما يلي:

_ عدم تعريض الأطفال الذين لم يتجاوزوا الستة أشهر لأشعة الشمس؛ لأن بشرتهم لا تزال حساسة وتفتقر للميلانين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس.

_ تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، أي ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والثالثة بعد الظهر.

_ تجنب خروج الأطفال خاصًة الرضع في اليوم الذي تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعًا.

_ ابقي الأطفال في الأماكن التي تتمتع بالظل بعيدًا عن أشعة الشمس، نظرًا لأن ذلك يحمي بشرتهم من الآثار الجانبية للكلف وحروق الشمس والأضرار الأخرى لأشعة الشمس.

_ الحرص على أن يرتدي الأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة على أن تكون من القطن؛ لتمتص العرق فضلًا عن ارتداء القبعة، لحماية الرأس والجلد عمومًا من أضرار أشعة الشمس.

_ يجب الاهتمام بوضع واقي شمسي على بشرة الأطفال، والتأكد من أنه يحميه جيدا من الأشعة فوق البنفسجية.

_ إعطاء الأطفال السوائل بانتظام، للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

_ تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والكافيين؛ لأنها تزيد من فرص جفاف الجسم لدى الأطفال.

_ تجنب استخدام حمالة الأطفال، لأنها تقيد تدفق الهواء إليهم ما يزيد معاناتهم في درجات الحرارة المرتفعة.

_ يمكن استخدام مظلة كبيرة لعربة الأطفال المكشوفة، لأنها تحمي الطفل من أشعة الشمس.

_ تجنب ترك الطفل أو الرضيع في السيارة بمفردهم، خاصًة إذا كانت تتعرض لأشعة الشمس الساطعة.

_ عند ممارسة التمارين الرياضية، شرب من كوبين إلى 3 أكواب من الماء كل ساعة.

_ حذارِ من الجفاف، وإذا كان سن الطفل أقل من ستة أشهر ويتغذى على حليب أمه فحسب، فقد يحتاج إلى المزيد من حليب أمه.

_ أما إذا كان يستخدم الرضّاعة، يمكنك أن تقدم له ماء باردا في أثناء موجة الحر، وابتداء من سن 12 شهرا، يمكن للأطفال شرب عصائر الفاكهة والخضروات لتجنب الجفاف.

_ يستحسن أيضا تحميم الطفل عدة مرات في اليوم وغمر جسمه بالماء لتنخفض درجة حرارة جسمه.

_ تأكد من الحفاظ على درجة حرارة غرفة الطفل بأن لا تزيد عن 25 درجة مئوية.