لبحث العلاقات الثنائية والبرلمانية.. بسام راضي يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

استقبل السيناتور “جاسبارى” نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في روما، حيث تم بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدة قطاعات، ومنها البرلمانية.

شدد بسام راضي على تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في جميع المجالات، خاصة زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبه عبر السيناتور جاسبارى عن تقدير حزب فورزا إيطاليا لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة محورية مثل مصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

كما عبر جاسبارى عن تقديره لما تضمنته رسالة الرئيس للتعزية في وفاة زعيم حزب فورزا ايطاليا الراحل سيلفيو برليسكوني.



السيناتور جاسبارى يعتبر من قيادات حزب فورزا إيطاليا أحد اقطاب الائتلاف الحاكم الحالي في إيطاليا وقد تولى عدة حقائب وزارية من قبل.