بسلاح أبيض.. حبس أجنبي سرق حقيبة أخر بالإكراه بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستيقاف (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على حقيبة بداخلها متعلقاته الشخصية كرهاً عنه

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيام باستيقاف (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على حقيبة بداخلها متعلقاته الشخصية كرهاً عنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.