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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هجام .. حبس لص المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته ( 4 كوبلن - 3 مقص - كوريك "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش) وإعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب"كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

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