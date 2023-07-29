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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: الاتحاد الإفريقي رفض التماسنا بشأن محمود صابر

صدى البلد

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رفض التماس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تخفيف عقوبة محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي والذي تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.


وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللوائح تنص على إيقاف محمود صابر مباراتين في الأولمبياد أول مباراتين بالتحديد وذلك بعد طرده مباشرة ضد المغرب في كأس الأمم". 


واختتم: "قدمنا التماسا من جانبنا كاتحاد مصري لكرة القدم ولكن تم رفضه من جانب كاف، ونتمنى أن يكون هناك روح للقانون في مثل هذه الأمور".

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