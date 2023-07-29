محمد صلاح: انتاج الفحم المطور والكربون النشط من المخلفات الزراعية لأول مرة بمصر

‏قال محمد صلاح رئيس مجلس إدارة مصنع الأصدقاء، نحصل على المخلفات الزراعية بأنواعها من "تبن"، "وقش أرز"، نفرمهم ونعيد تأهيلهم بالمكابس ليخرجوا منها ‫نصف ‬منتج عبارة عن بديل للحطب ثم يدخل إلى الأفران على درجة حرارة معينة وطريقة معالجة نستخرج منه الفحم.

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هذا الفحم من مميزاته انه بدون دخان ومدة اشتعاله عالية وحرارته عالية جدا ومنتشر جدا في التصدير كبديل للطاقة والتدفئة والشوي والمنتج الثاني في مصنع الأصدقاء هو الكربون النشط يستخدم في الصناعات التحويلية مثل فلاتر المياه ومستحضرات التجميل والأدوية ونقوم بتصدير المنتجين خارج مصر.

مبادرة إبدا

وأضاف أنه قد واجهتهم مشكلات وتحديات صعبة في البداية لكن مبادرة "إبدا" تواصلوا معهم وحلوا لهم جميع المشاكل والصعوبات والأوراق الخاصة بهم.