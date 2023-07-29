برجر الفراخ هو طبق لذيذ وشهي يتم إعداده بطريقة سهلة وسريعة، وفيما يلي طريقة عمل برجر الفراخ:
مكونات عمل الفراخ
4 صدور فراخ مقطعة إلى مكعبات
2 فص ثوم مدقوق
1/2 كوب دقيق أبيض
1/2 كوب نشا الذرة
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة بهارات
زيت نباتي للقلي
للصلصة:
1/2 كوب صلصة الصويا
1/4 كوب خل الأرز
2 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة صغيرة زيت السمسم
2 فص ثوم مدقوق
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)
طريقة عمل برجر الفراخ
1- في وعاء كبير، يتم خلط الدقيق ونشا الذرة والملح والفلفل الأسود والبهارات.
2- يتم غمس مكعبات الفراخ في الخليط الجاف حتى تتغطى جيداً.
3- يتم التسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.
4- يتم إضافة مكعبات الفراخ المغمسة إلى الزيت الساخن ويتم القلي حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية تماماً.
5- يتم نقل الفراخ المقلية إلى ورق مناديل لإزالة الزيت الزائد.
6- في وعاء صغير، يتم خلط صلصة الصويا وخل الأرز والعسل وزيت السمسم والثوم المدقوق والفلفل الأحمر المطحون (إذا تم استخدامه).
7- تُسخّن الصلصة على نار هادئة لمدة دقيقة أو حتى تصبح ساخنة.
8- تُسكب الصلصة على الفراخ المقلية وتُقلب حتى تتغطى الفراخ بالصلصة.
9- يُقدم برجر الفراخ ساخناً مع الأرز أو الخضار المشوية.