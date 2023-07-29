برجر الفراخ هو طبق لذيذ وشهي يتم إعداده بطريقة سهلة وسريعة، وفيما يلي طريقة عمل برجر الفراخ:

مكونات عمل الفراخ

4 صدور فراخ مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مدقوق

1/2 كوب دقيق أبيض

1/2 كوب نشا الذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

زيت نباتي للقلي



للصلصة:

1/2 كوب صلصة الصويا

1/4 كوب خل الأرز

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة صغيرة زيت السمسم

2 فص ثوم مدقوق

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)

طريقة عمل برجر الفراخ

1- في وعاء كبير، يتم خلط الدقيق ونشا الذرة والملح والفلفل الأسود والبهارات.

2- يتم غمس مكعبات الفراخ في الخليط الجاف حتى تتغطى جيداً.

3- يتم التسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

4- يتم إضافة مكعبات الفراخ المغمسة إلى الزيت الساخن ويتم القلي حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية تماماً.

5- يتم نقل الفراخ المقلية إلى ورق مناديل لإزالة الزيت الزائد.

6- في وعاء صغير، يتم خلط صلصة الصويا وخل الأرز والعسل وزيت السمسم والثوم المدقوق والفلفل الأحمر المطحون (إذا تم استخدامه).

7- تُسخّن الصلصة على نار هادئة لمدة دقيقة أو حتى تصبح ساخنة.

8- تُسكب الصلصة على الفراخ المقلية وتُقلب حتى تتغطى الفراخ بالصلصة.

9- يُقدم برجر الفراخ ساخناً مع الأرز أو الخضار المشوية.