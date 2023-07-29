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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل برجر الفراخ

طريقة عمل برجر الفراخ
طريقة عمل برجر الفراخ

برجر الفراخ هو طبق لذيذ وشهي يتم إعداده بطريقة سهلة وسريعة، وفيما يلي طريقة عمل برجر الفراخ:

مكونات عمل الفراخ

4 صدور فراخ مقطعة إلى مكعبات
2 فص ثوم مدقوق
1/2 كوب دقيق أبيض
1/2 كوب نشا الذرة
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة بهارات
زيت نباتي للقلي


للصلصة:

1/2 كوب صلصة الصويا
1/4 كوب خل الأرز
2 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة صغيرة زيت السمسم
2 فص ثوم مدقوق
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)

طريقة عمل برجر الفراخ

1- في وعاء كبير، يتم خلط الدقيق ونشا الذرة والملح والفلفل الأسود والبهارات.

2- يتم غمس مكعبات الفراخ في الخليط الجاف حتى تتغطى جيداً.

3- يتم التسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

4- يتم إضافة مكعبات الفراخ المغمسة إلى الزيت الساخن ويتم القلي حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية تماماً.

5- يتم نقل الفراخ المقلية إلى ورق مناديل لإزالة الزيت الزائد.

6- في وعاء صغير، يتم خلط صلصة الصويا وخل الأرز والعسل وزيت السمسم والثوم المدقوق والفلفل الأحمر المطحون (إذا تم استخدامه).

7- تُسخّن الصلصة على نار هادئة لمدة دقيقة أو حتى تصبح ساخنة.

8- تُسكب الصلصة على الفراخ المقلية وتُقلب حتى تتغطى الفراخ بالصلصة.

9- يُقدم برجر الفراخ ساخناً مع الأرز أو الخضار المشوية.

 

الفلفل الأسود الفلفل الاحمر تسخين الزيت زيت السمسم ​​​​​​​health طريقة عمل برجر الفراخ برجر الفراخ

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