عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: هدفنا خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات

صدى البلد

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول آخر مستجدات دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث شهد ملف المخلفات  تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وأكدت وزيرة البيئة أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة وزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من خلال دور وزارة البيئة في تنفيذ  منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والشق الخاص بإنشاء البنية التحتية للمنظومة، حيث تم إنشاء عدد ٢٣ مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد ١٨ مدفن، كما تم إنشاء عدد ١٧ محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء عدد (3) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، والانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة عدد (6) خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء ، وجاري تنفيذ عدد (1) مصنع بمحافظة المنوفية ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس ، دسوف ، كفر الشيخ).

وأكدت وزيرة البيئة أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت الوزارة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، ومنها اتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات  بالمنطقتين الشرقية والغربية .

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، أن وزارة البيئة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، لدراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

ولفتت الوزيرة إلى إلى حالات التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام,  بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وتقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).

وقالت الوزيرة "لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم ادراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة منظومة إدارة المخلفات الصلبة ملف المخلفات خلق فرص استثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة2023.. سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

ترشيحاتنا

نصر الله يحذر من أي "حماقة إسرائيلية" ويؤكد جاهزية الحزب للردع والمواجهة

بعد التراجع.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. الإفتاء توضح

نتيجة الثانوية العامة .. نصائح تجعل ابنك يتقبلها مهما كانت

اجتماع وقرارات عاجلة بالأعلى للجامعات بشأن تنسيق 2023

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع .. وصفات موجودة في كل بيت

دراسة: زيادة فيتامين د في الجسم يعالج مرضا خطيرا.. تعرف عليه

بسبب فستانها| هجوم على حفل روبي بالسعودية .. وهكذا ردت

أنقذ نفسك ..7 علامات تجعلك تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

فيديو

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

استأجرت شقة مسكونة بالعفاريت وضربت تربل إتش.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدي

طلاسم ودماء.. سيدة ترتدى عباية سوداء وتدفن عمل سفلى تحت الأرض

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ