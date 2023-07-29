تحذير للشباب.. دكتور مسالك بولية يوضح متي يتم التدخل الجراحي لـ البروستاتا

أكد الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، إن أمراض البروستاتا تصيب الشباب وكبار السن، وهي أخر مكان في الجهاز البولي، ةإذا حدث تضخم بالبروستاتا فإنها تضغط على مجري البول وتبدأ الشكوي بحرقان بالبول، ويمكن نزول البول في أي وقت، ودائما ما يحدث للرجال أن يكون لديه الشعور بالعطش.



وأوضح زيدان خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التهاب البروستاتا أو الاحتقان البروستاتا، قد يكون مزمن أو حاد، ولكنه لا يسبب السرطان، ولكن الشكوي تبدأ من البول، ويستمر المريض في الشكوي طوال الوقت.

إذا عاني الشباب من التهاب أو تضخم بالبروستاتا.. يتناولوا العقارات فقط

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، أن معظم عمليات البروستاتا تكون لكبار السن في الغالب، لأن عمليات البروستاتا تؤثر على السائل المنوي، لذلك تتم عمليات البروستاتا في أغلب الأحيان لكبار السن، ولكن في سن الشباب دائما يتناولون عقار للتعافي من التهابات البروستاتا.