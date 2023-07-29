مساعد وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. فيديو

حل أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "لدينا منتج سياحي جيد جدا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلا عن المناخ المعتدل على مدار العام"، لافتا: "استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030".

وجه أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.