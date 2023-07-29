عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. فيديو

مساعد وزير السياحة
مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة

حل أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

txt

انتعاش السياحة الزراعية بنويبع.. والوافدون يستمتعون بالثمار الأورجانيك

txt

مصطفى كفافي: العلمين الجديدة وُلدت عالمية وستكون مستقبل السياحة في مصر

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "لدينا منتج سياحي جيد جدا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلا عن المناخ المعتدل على مدار العام"، لافتا: "استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030".

وجه أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.

السياحة 30 مليون سائح الاعلامية لبني عسل انتعاش السياحة العلمين الجديدة مساعد وزير السياحة والآثار مساعد وزير السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

ردا على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يصر على خطف لاعب الأهلي السابق

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد لطفي لـ ياسمين عز: مفيش أي صوت شتوي في الحر ده؟

روسيا توقف تصدير الأرز.. رجب شحاتة: لا نستورده والمخزون يكفي ويزيد|فيديو

ريال مدريد يعلن إصابة صفقته الجديدة

الآلاف يحتجون على حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا

وكيل موازنة البرلمان: الحاسب الآلى وأقسام الهندسة أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل

تجارة الفتنة| عدلي القيعي: حسين الشحات لم يعتدِ على الشيبي بسبب جنسيته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غريبة تقوي خصوبة الرجال وتضعفها في نفس الوقت| اكتشف السر

رقم خيالي| هل يستطيع ريال مدريد دفع قيمة مبابي.. ماذا يحدث خلال أيام؟

حفل إطلاق وتوقيع كتاب داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية | صور

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ