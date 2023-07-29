السياحة والآثار : وصلنا لأرقام جيدة في تنوع أسواقنا خارجيًا

حل أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "الاستراتيجية الخاصة بالوزارة تدعو إلى تنوع الأسواق ووصلنا إلى أرقام جيدة".

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "هناك نوعين من الأسواق الجديدة، وهي إما دول جديدة تماما أو شرائح جديدة"، لافتا: "الأسواق الجديدة هي السوق الصيني والهندي وأوروبا الشرقية فضلا عن عدد كبير من الدول المختلفة".

وأشار: "نستهدف الأسواق الجديدة، فضلا عن الأسواق التقليدية التي نتعامل معها منذ زمن"، موضحا: "رغم تأثر الأسواق الرئيسية الخاصة بنا إلا أنه مازالت السياحة في زيادة".