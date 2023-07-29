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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف كفر الشيخ تنظم قوافل دعوية وبرنامجاً صيفياً للطفل .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، عدداً من الأنشطة الدعوية منها، قوافل دعوية، ودرس للواعظات، وبرنامج صيفي للطفل، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور عطا بسيوني، وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.
 

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أكد الدكتور عطا بسيوني، وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، أنه جرى عقد مقرأتين للقرآن الكريم الأولى بمسجد على بن أبي طالب، وأخرى للجمهور بمسجد أبو العزائم، ودرس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية بمسجد أبو العزايم، كما تم عمل مقرأة للسيدات بالمسجد بمعرفة الواعظة سافيناز الشحات السيد.

وأضاف بسيوني، كما عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سيدنا على بن أبى طالب، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير، تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

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البرنامج الصيفي للطفل الأوقاف الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الفكر الوسطي الفكر الوسطي المستنير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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