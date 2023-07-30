لخلافات بينهما.. عاطل ينهي حياة شاب طعناً بسلاح أبيض في كفر الشيخ

أنهى عاطل بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حياة شاب طعناً بسلاح أبيض إثر نشوب خلافات بينهما، فسقط على الأرض غارقاً في دمائه وفارق الحياة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «حمدي.ر.م» 20 سنة، مقيم بقرية أبو مصطفى، دائرة مركز شرطة الرياض، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

كشفت التحريات قيام ش.أ 21 ، سنة بدون عمل، من ذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجدهما بعزبة بكر، دائرة مركز شرطة الرياض، وذلك لوجود خلافات بينهما.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 8964 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة الرياض، وأخطرت جهات التحقيق.