عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات بينهما.. عاطل ينهي حياة شاب طعناً بسلاح أبيض في كفر الشيخ

صدى البلد

أنهى عاطل بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حياة شاب طعناً بسلاح أبيض  إثر نشوب خلافات بينهما، فسقط على الأرض غارقاً في دمائه وفارق الحياة.

أوقاف كفر الشيخ تنظم قوافل دعوية وبرنامجاً صيفياً للطفل .. صور

طمعاً في أمواله.. جزار ينهي حياة متسول بكفر الشيخ| تفاصيل صادمة

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «حمدي.ر.م» 20 سنة، مقيم بقرية أبو مصطفى، دائرة مركز شرطة الرياض، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

كشفت التحريات قيام ش.أ 21 ، سنة بدون عمل، من ذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجدهما بعزبة بكر، دائرة مركز شرطة الرياض، وذلك لوجود خلافات بينهما.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 8964 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة الرياض، وأخطرت جهات التحقيق.

التعدي عليه بالضرب التحريات التحقيق أمن كفر الشيخ المستشفى العام جثة هامدة شرطة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

قبل إعلان نتيجته .. وفاة طالب بـ الثانوية العامة

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

موضوعات متعلقة

أوقاف كفر الشيخ تنظم قوافل دعوية وبرنامجاً صيفياً للطفل .. صور

جامعة كفر الشيخ تشارك في إطلاق برنامج لتطوير ريادة الأعمال

انطلاق المسابقة الثقافية في دوري المعلومات للنشء بمراكز شباب بيلا بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن إنتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

قوافل متحركة بـ قرى كفر الشيخ ضمن حملة «100 يوم صحة»

طمعاً في أمواله.. جزار ينهي حياة متسول بكفر الشيخ| تفاصيل صادمة

هرباً من حرارة الجو.. زحام شديد بمصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

تعليم كفر الشيخ: السماح بالتقديم ورقياً لمرحلة رياض الأطفال حتى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. بوتين ليس معزولا والسبب الرئيس السيسي

روسيا مستعدة.. بوتين يحذر من الصدام مع الغرب

سعر عيار 14 اليوم 30 - 7 - 2023

بحضور 30 ألف شخص.. كايروكي يشعل أجواء حفل المنارة

أخبار التعليم| آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية؟.. خبير يوضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

لا تأكلها بعد أسبوع من فتحها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعرف على مواعيد عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ