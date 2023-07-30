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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة سيف النصر: سني تجاوز 60 عاما وتعرضت لظلم من شخصية كبيرة

الفنانة فريدة سيف
الفنانة فريدة سيف النصر

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها سعيدة بمشوارها الفني، مؤكدة أن طريقها الفني لم يكن سهلاً  وكان مليئاً بالمطبات الهوائية والصناعية.

 


وأضافت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "on": "طريقي لم يكن سهل، كان كله مطبات هوائية وصناعية إلى أن كبرت.. أحب مشواري لأنني وقعت وقمت ووقفت".

 


وأكملت فريدة سيف النصر: "تعرضت للظلم كثيرا وانتصرت.. وكلما تعرضت للظلم ربنا يأخد حقي.. تعرضت لظلم كبير من شخصية كبيرة.

   
وكشفت أنها لديها أريحية أن تتحدث عن سنها وأنها جاوزت الستين وهذا ليس عيباً، قائلة: "عندي أريحية أقول سني وليس مثل الستات الأخريات، وعندي أحفاد في أعمار سبع سنوات نفسي أشوف أحفادي عرايس أولاد محمد ابني".

فريدة سيف النصر الفنانة فريدة سيف النصر الإعلامية لميس الحديدي الستات احفاد

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