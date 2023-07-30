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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبري المنياوي: الإسماعيلي مديون بربع مليار جنيه

صدى البلد

أعرب صبري المنياوي، عضو اللجنة الفنية لإدارة نادي الإسماعيلي، عن حزنه الشديد للأزمات التي يمر بها الدراويش خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف صبري المنياوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن الإسماعيلي، تراكمت عليه الديون حتى بلغت ربع مليار جنيه، وبات ممنوعا من القيد، ولابد من حل لهذه الأزمة حتى يستطيع قيد صفقاته الجديدة.

وتابع: "محمد صبحي سيتولى أحد المناصب في النادي خاصة وأنه أحد أبناء الإسماعيلي، وإيهاب جلال يقترب من قيادة الدراويش، والاتفاق معه يتوقف على بعض البنود".


وواصل: "إمكانيات عبد الرحمن مجدي تؤهله للعب في الدوري الإنجليزي، واللاعب يرغب في الرحيل ويمتلك بالفعل عرضا من أهلي طرابلس الليبي، ونعمل حاليا على الاتفاق بشأن المقابل المالي".

وأردف: "بيع عبد الرحمن مجدي، سيحل جزءا من الأزمات المالية للإسماعيلي، كما أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي لبعض الوقت وهذا هو الأقرب حاليا".

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