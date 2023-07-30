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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف سالم محمد سالم وكيل اللاعبين عن إمكانية رحيل رمضان صبحي من ناديه الحالي بيراميدز والانتقال إلى نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

وقال سالم عبر برنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: رمضان صبحي قد يتحرك خلال الانتقالات الحالية، وقد يكون وجهته القادمة الزمالك.

وأكمل : الرجاء استفسر عن إمكانية التعاقد مع إبراهيم عادل وأسامة فيصل، لكنني أخبرتهم بأن بيراميدز سيكون من الصعب التخلي عن إبراهيم عادل.

وأوضح : تواصلت مع أسامة فيصل من خلال وسيط لكنه أخبرني بأن رغبته هي الاحتراف في أوروبا بعد نهاية رحلته مع البنك الأهلي وليس لديه اهتمام بهذا العرض.

واختتم وكيل اللاعبين : رضا سليم لاعب كبير للغاية وقدم أوراق اعتماده بشكل مميز على مدار الموسم الماضي، لكن لولا دخول أندية وحدوث مزايدات لما وصلت لهذه القيمة.

 

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