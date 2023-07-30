مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

كشف سالم محمد سالم وكيل اللاعبين عن إمكانية رحيل رمضان صبحي من ناديه الحالي بيراميدز والانتقال إلى نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سالم عبر برنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: رمضان صبحي قد يتحرك خلال الانتقالات الحالية، وقد يكون وجهته القادمة الزمالك.

وأكمل : الرجاء استفسر عن إمكانية التعاقد مع إبراهيم عادل وأسامة فيصل، لكنني أخبرتهم بأن بيراميدز سيكون من الصعب التخلي عن إبراهيم عادل.

وأوضح : تواصلت مع أسامة فيصل من خلال وسيط لكنه أخبرني بأن رغبته هي الاحتراف في أوروبا بعد نهاية رحلته مع البنك الأهلي وليس لديه اهتمام بهذا العرض.

واختتم وكيل اللاعبين : رضا سليم لاعب كبير للغاية وقدم أوراق اعتماده بشكل مميز على مدار الموسم الماضي، لكن لولا دخول أندية وحدوث مزايدات لما وصلت لهذه القيمة.