وكالة ناسا تحفر بجزيرة اسكتلندية لسبب غريب

يقوم كبار خبراء ناسا بالحفر في جزيرة اسكتلندية صغيرة على أمل المساعدة في مهمة المريخ الحالية.

يبلغ عدد سكان جزيرة رم 40 شخصًا فقط، وهي معروفة بشكل أساسي بأنها مليئة بالجبال والتلال كجزء من مناظرها الصخرية المليئة بالبراكين المنقرضة.

وهذه المناظر الطبيعية هي التي جذبت خبراء ناسا للتوجه إليها والبدء في جمع الصخور.

في عام 2023 ، ستعود شركة Perseverance Rover التابعة لناسا إلى الأرض بصخور من المريخ ، ويُعتقد أن صخور جزيرة رم ستساعد في إعداد العلماء لها.

تقود البحث الدكتورة ليديا هاليس ، عالمة الجيولوجيا وعالمة الكواكب من كلية الجغرافيا وعلوم الأرض بجامعة جلاسكو.