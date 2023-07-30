ابتعدوا عن القيادة.. تحذير عاجل من الصحة السعودية لمواطنيها

حذرت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد ، مواطنيها من القيادة في أوقات معينة خلال اليوم.

ونقلت وسائل إعلام سعودية بتصريحات و وزارة الصحة التى قالت :"ابتعدوا عن القيادة أثناء وقت الظهيرة في الصيف، وذلك حمايةً لصحتكم".

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة علي مناطق مختلفة من المملكة.

وتوقع مركز الأرصاد ان تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 22 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: الأحساء 49 درجة، الدمام والدهناء 48، مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن 47، الرياض ووادي الدواسر 46، بريدة 45 درجة مئوية.

