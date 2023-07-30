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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تثمن استئناف جلسات الحوار الوطني|وتؤكد: يطرح فيها المشاركون آرائهم بمنتهى الحرية

هند رشاد ، أمين سر
هند رشاد ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استئناف جلسات الحوار الوطني، لافتة إلى أن ذلك  يؤكد الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التى وقع الاختيار عليها، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، كل هذا يؤكد جدية الحوار التى تنعكس في كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية اليوم.

 

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى بيان صحفى لها إلى أن الحوار الوطنى يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، ويطرح فيها المشاركون آرائهم بمنتهى الحرية فى مختلف القضايا والموضوعات وفقا لرؤيته السياسية والأيدولوجية ولا قيود على أحد، خاصة وأن الجميع حريص على المصلحة العامة.

 

وأوضحت النائبة هند رشاد، أنه على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطنى العديد والعديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآرء، إضافة للمناقشات الثرية التى تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك بلورة لهذه المناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم هذه المقترحات أو المناقشات، الجميع حريص على أن تكون المخرجات تصب فى إطار المصلحة العامة للوطن.

 

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة  والإعلام  بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذى يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقة للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسى الحقيقى على أرض الواقع ويعتبر نقطة هامة فى الحياة السياسية المصرية.

الجلسات التخصصية جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني النائبة هند رشاد النقاش

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