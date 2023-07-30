الوداد المغربي يتعادل مع الأهلي الليبي 1-1 بكأس الملك سلمان

انتهت مباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تقدم أيوب العملود لفريق الوداد في الدقيقة 54+2، ثم تعادل أحمد رجب في الدقيقة 48 لصالح فريق الأهلي الليبي.

وشهدت المباراة حصول هشام بوصفيان لاعب فريق الوداد على بطاقة حمراء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي الليبي صدارة الثانية برصيد نقطتين، بينما يأتي فريق الوداد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.