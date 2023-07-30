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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع الزي الرياضي على المشاركين في مبادرة «نتوحد من أجلهم» بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قدمت مبادرة "نتوحد من أجلهم" بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الزي الرياضي للأطفال المشاركين بالتدريبات الرياضية ضمن فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والمبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لطفل التوحد بدءاً من إعداد برامج رياضية وفنية واجتماعية وإدخال البهجة عليهم بارتداء الزي الرياضي لممارسة الألعاب المتعددة ويشرف على تدريبهم نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

وتتجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" وتنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

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