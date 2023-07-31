مقترحات أعضاء التنسيقية بجلسة لجنة المحليات بالحوار الوطني: مطالبة بوجود قانون منفصل للمجالس المحلية وبتوسيع صلاحيات المحافظين

خلال مشاركتهم في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني:

إسلام الجندي يؤكد ضرورة وجود قانون منفصل للمجالس المحلية..ويوصي بتوسيع صلاحيات المحافظين

محمود خليل يطالب بسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية وتفعيل كلي لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات على مستوي الجمهورية

إيمان طلعت: ضرورة تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات.. وإصدار تشريع بشأن الإدارة المحلية

قدم أعضاء التنسيقية اليوم عدد من المقترحات خلال مشاركتهم في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لاستكمال مناقشة «قانون الإدارة المحلية».



وفي هذ السياق أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، أن المحليات فى مصر تمثل أهمية قصوى، مضيفة أنها تحتاج إلى عناية فائقة، لأنها تمثل قاطرة التنمية، حيث أنها في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية، تشرف على كل الإدارات الخدمية وغير الخدمية، كما أنها تمثل الحكومة أمام المواطنين، ولذا فإنها تحتاج لقيادات وكواد مؤهله ومدربة لتحمل المسؤلية.



وأضافت عضو التنسيقية، أنه نظرا لأهمية المحليات فإن الدستور المصري، قد نص عليها في الفصل الثاني في الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وتم التركيز على دعم اللامركزية الإدارية بالدستور.

وأوصت إيمان طلعت، بضرورة تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات حتى تستطيع أن تؤدي دورها دون اللجوء للمركزية، وتخفف العبء عن الوزارات المركزية، كذلك إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية تسبقه لجان استماع لكل طوائف المجتمع.

وأضافت أنه بالنسبة للمستوى التشريعي يجب العمل على إصدار تشريع بشأن الإدارة المحلية يخص الوحدات المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتناول هذا القانون عدة أمور ومنها طريقة تعيينهم والشروط الواجبة، مضيفة أن نظام التعيين فى الوقت الحالي هو النظام الأنسب لرؤساء الوحدات المحلية ويمكن أن يكون الانتخاب في مرحلة لاحقة، كذلك يجب أن يحدد القانون الاختصاصات الممنوحة لكل رئيس وحدة تحديدًا واضحًا.

كذلك يجب أن يجتازوا دورات تدريبية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم كرؤساء وحدات على أي مستوى، ويجب أن يكون التشريع متماشيا مع ما ورد في الدستور المصري لإعطاء اللامركزية لرؤساء هذه الوحدات كل حسب موقعه كي يحققوا التنمية المطلوبة لكل وحدة على حدة، كما يجب أن يملك كل رئيس وحدة الصلاحيات التي تمكنه من إصدار القرار اللازم في وحدته دون اللجوء للمركزية حتى تتفرغ المركزية للأمور العامة وحتى لا تكلف المواطن مشقة الانتقال للعاصمة لاستكمال موضوعه.

وأكد إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل، على ضرورة فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين.

وأضاف أن هناك تساؤل حول وضع العاصمة الإدارية في الإدارة المحلية، وما هو وضع مدن الإسكان الاجتماعي أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية.

وأوضح أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ووسع من مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها وأعطى للوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالي، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

وفي نهاية كلمته، قدم إسلام الجندي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب العدل، مشروع قانون الإدارة المحلية - المعد من قبل حزب العدل - والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقال محمود خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الغد، إن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهي حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام في حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها أو أن تكون أداة لعدم الرضا في حال التقاعس عن تقديم خدماتها بشكل فعال، ومن ثم بات لزاما أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب في إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصصات فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحي أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر نفس الطريق للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات دون إعادة الشي لأصله، وفي النهاية يظل الطريق تالفا وتهدر الأموال التي تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.

و اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير في الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع تلك الادارة بكافة الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتي تسهم في تحقيق الهدف المرجو منها.

و قال أن عدم إعتماد مخططات الأحوزة العمرانية يأتى على رأس الأسباب التي تعيق السير في العديد من الأعمال وعلي رأسها عدم امتداد يد التطوير والتنمية الشاملة إلى عدة مناطق، وأيضًا توقف مسار أعمال التصالح فى مخالفات البناء لأنه طبقا للقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والذي ينص علي أنه يحظر التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما سيؤدي إلى زيادة الزحف العمراني والتعدي علي الرقعة الزراعية.

و اقترح سرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية عن الفترة السابقة، والعمل علي وضع خطة مستقيلية معتمدة للأحوزة العمرانية لإحكام السيطرة على الزحف العمراني على الأراضي الزاعية على أن يراعا فيها الزيادة المتوقعة للسكان والبعد الاجتماعي خلال مدة الخطة للمحافظة.

وقال إن مستوي أداء العاملين في الجهاز المحلي ليس على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة، ويرجع ذلك إلى نقص عدد العاملين وعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة حيث أن العاملين وفقًا للتعيين سابقًا لا يخضعون لاختبارات تحدد مدى إمكانيتهم وقدراتهم وما يمكن أن يضيفوه في هذا المجال، وبعض الوظائف لا تشترط مؤهل تعليمي معين لأجل الترشح، وطرق اختيار القيادات المحلية تأتي من خارج المنظومة المحلية.

و واقترح خليل، تنظيم اختبارات دورية ودوارات تدريبية لتاهيل العاملين بالمحليات وضخ دماء جديدة من خلال تكثيف المسابقات لاختيار القيادات المحلية لسد الفجوة في ظل غياب الكوادر القادرة على تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة، وتفعيل التقسيم الإداري الجديد للوحدات المحلية حيث أن التقسيم يشتمل على زيادة أعداد الوحدات المحلية، وبالتالي توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة للإدارات مع تفعيل منظومة المتغيرات المكانية مما سيؤدي إلى إحكام السيطرة على المناطق.

وأشار إلى أن قصور البنية التحتية لمنظومة النظافة أدى إلى عدم وجود آليات منضبطة لجمع القمامة بصورة يومية، مضيفًا أنه يوجد عجز في العديد من نقاط المناولة والمقالب الصحية والمعدات وعدد العاملين مما يؤدي الي زيادة تكلفة المنظومة، وأيضًا عدم الاهتمام بمنظومة إعادة تدوير المخلفات وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، مقترحًا تطبيق وتفعيل كلي لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق البنية التحتية الملائمة لذلك ولو بصورة تدريجية مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة المنظومة.