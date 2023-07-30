عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

صدى البلد

شهدت الدقائق القليلة الماضية، وصول المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أتم الاتفاق مع نظيره الجيش الملكي المغربي، بشأن ضم لاعبه رضا سليم بصفة نهائية، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى الكشف الطبي في احدى المستشفيات، قبل توقيع عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

أرقام صفقة الأهلي الجديدة

وكان رضا سليم قد شارك الموسم الماضي مع فريق الجيش الملكي المغربي في 39 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 14 آخرين.

الأهلى النادي الأهلي رضا سليم الجيش الملكي المغربي المغربي رضا سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

تفاصيل العمل أونلاين في المصالح الحكومية الأحد من كل أسبوع طوال أغسطس

قوة مرعبة .. الكشف عن أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا

بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ