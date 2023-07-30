وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة| صورة

شهدت الدقائق القليلة الماضية، وصول المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أتم الاتفاق مع نظيره الجيش الملكي المغربي، بشأن ضم لاعبه رضا سليم بصفة نهائية، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى الكشف الطبي في احدى المستشفيات، قبل توقيع عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

أرقام صفقة الأهلي الجديدة

وكان رضا سليم قد شارك الموسم الماضي مع فريق الجيش الملكي المغربي في 39 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 14 آخرين.