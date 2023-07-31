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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين :53.37 تريليون يوان قروض عقارية مستحقة خلال يونيو الماضي

اليوان الصيني
اليوان الصيني

 بلغت القروض العقارية المستحقة في الصين خلال يونيو الماضي نحو  53.37 تريليون يوان، بزيادة 0.5 في المائة عن العام السابق وفقا لتقرير صادر عن  بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)

 

ذكر تقرير أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مؤخرا أن هيكل الائتمان بالصين تحسن خلال النصف الأول من هذا العام، حيث كانت هناك زيادات أسرع في القروض الاستهلاكية والإقراض المتوسط والطويل الأجل للشركات.

وأوضح التقرير أن إجمالي القروض الاستهلاكية العائلية المستحقة بلغ 18.75 تريليون يوان (2.63 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة 12.4 في المائة عن العام الماضي، حيث كان معدل النمو أعلى بنسبة 8.3 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية عام 2022.

وفي الوقت نفسه، سجلت أرصدة القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية زيادة بنسبة 17.9 في المائة على أساس سنوي - بارتفاع 3.4 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل ستة أشهر - لتصل إلى 95.96 تريليون يوان.

نمو القروض الخضراء 

وأظهر التقرير نموا سريعا للقروض الشاملة والخضراء وتمويلا قويا لشركات التكنولوجيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقفزت القروض الشاملة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة 26.1 في المائة على أساس سنوي إلى 27.69 تريليون يوان، وارتفع الإقراض الأخضر في البلاد بنسبة 38.4 في المائة إلى 27.05 تريليون يوان. ونما رصيد القروض لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 25.1 في المائة إلى 2.4 تريليون يوان.

 

الصين القروض العقارية بنك الشعب الصيني الشركات يوان

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