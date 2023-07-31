الأول على مدارس ستيم: حفظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هما سر تفوقي

قال عمر عبدالرحمن الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية مدارس ستيم ابن قرية ملاحية حسن مركز ببا محافظة بني سويف إن حفظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هما سرا تفوقى .

وأضاف عمر عبدالرحمن أنه تلقى اتصال هاتفى من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أخبره بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن والدته هى أول من علمت منه بالخبر .

وقال عمر عبدالرحمن أنه كان يدرس فى مدارس ستيم بمحافظة بنى سويف وكان متفوقاً فى الشهادة الاعدادية حيث حصل على 278.5 فى الإعدادية ، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون طبيب فى المستقبل